„Sau“-Sager der SPÖ Burgenland sorgt für Wirbel

Mittlerweile schaltete sich auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch in die Debatte ein: „Wer auf sachliche und berechtigte Kritik mit solchen Herabwürdigungen und Beleidigungen reagiert, hat in der Politik nichts verloren und muss sich ernsthaft überlegen, ob er für seine Funktion geeignet ist“, stellte er in einer Aussendung fest.