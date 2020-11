Gordon Ramsay trauert um Koch-Kind Ben Watkins

„Wir haben heute einen ,Masterchef Junior‘-Meisterkoch verloren“, schrieb Ramsay zu einem Foto von Ben in seiner Kochschürze, der stolz in die Kamera blickt. „Ben, du warst ein unglaublich talentierter Koch und ein noch stärkerer junger Mann“, so Ramsay. „Dein junges Leben hatte so viele schwierige Wendungen, aber du hast immer durchgehalten. Ich habe unsere Zeit am Set geliebt und mit dir zusammen zu kochen und zu lachen. Mit gebrochenem Herzen habe ich heute meinen kleinen Kumpel verloren und ich schicke meine ganze Liebe an Ben Watkins' Familie, die diesen schrecklichen Verlust erlitten hat.“