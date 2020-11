Neymar führt eine „offene Beziehung“ mit Popstar

Berichten zufolge haben sich die beiden während der Corona-Krise im Frühjahr kennengelernt und sich danach mehrmals getroffen. So soll Gabily etwa extra wegen Neymar nach Paris gereist sein und mit dem Superstar von PSG einige Tage in der Stadt der Liebe verbracht haben. Aber auch in ihrer gemeinsamen Heimat Brasilien sollen sich der Torjäger und die schöne Sängerin zuletzt gezeigt haben, heißt es. Ja, der Superstar von Paris Saint-Germain trat im Juli sogar in einem Instagram-Video des Popstars auf.