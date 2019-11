Ibiza-Detektiv wollte 400.000 Euro von Strache

Mehrere Hausdurchsuchungen und drei Festnahmen

In die Affäre war in den vergangenen Tagen wieder reichlich Bewegung gekommen, am Dienstag holte die Soko Ibiza zum nächsten Schlag gegen die Hintermänner der Videofalle aus: An mehreren Standorten in Österreich wurden Hausdurchsuchungen durchgeführt, es kam zu den drei Festnahmen. Sie betreffen laut „Krone“-Infos das engere Umfeld des Detektivs Julian H., der in der Finca auf Ibiza als „Dolmetscher“ der vorgeblichen Oligarchennichte fungiert hatte.