Siegtorschütze Grbic: „Ein richtig geiles Gefühl!“

Louis Schaub (ÖFB-Torschütze): „Der Auftrag war ziemlich einfach. Wir waren 0:1 hinten und es war wichtig, noch einmal was zu bewegen. Dass es so gut gelingt, freut mich natürlich und der Sieg ist umso schöner. Ein paar Kollegen haben mir gesagt, dass es Abseits war, das ist mir am Ende aber egal.“