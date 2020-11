Auf mildes Herbstwetter folgt die Abkühlung

Die Sonne meldet sich zurück

Dominieren am Dienstag mit Blick zum Himmel an der Alpennordseite zunächst noch Wolken, lockern sie von Vorarlberg bis Oberkärnten sowie im Osten und Südosten immer mehr auf. Und auch die Temperaturen steigen an diesem Tag auf bis zu 14 Grad. Und auch wenn man sie in vielen Niederungen bereits verschollen glaubte: Am Mittwoch und Donnerstag zeigt sich endlich verbreitet wieder die Sonne. Allerdings könnte erneut Hochnebel vor allem in den südlichen Becken sowie auch im Osten den Sonnenschein trüben. Die Höchstwerte liegen zwischen sieben und 15 Grad.