Konkurrenzkampf im ÖFB-Sturm: Gregoritsch erfreut

Weniger abhängig von Arnautovic

Die Abhängigkeit von Arnautovic sei aber nicht mehr so groß wie in vergangenen Zeiten, betonte Gregoritsch. Mit Kalajdzic sei ein groß gewachsener Angreifer hinzugekommen, der in der deutschen Bundesliga Treffsicherheit zeigte. Grbic wiederum scorte in seinen fünf Länderspielen schon zweimal. „Konkurrenzkampf ist immer gut. Wir haben in den letzten Lehrgängen bewiesen, dass wir einspringen können, wenn Marko nicht da ist“, erklärte Gregoritsch.