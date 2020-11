Handball-Teamgoalie: „Mir ging‘s richtig schlecht“

Torhüter Thomas Bauer hat 151 Länderspiele auf dem Buckel und zwei Heim-Europameisterschaften in den Beinen. Doch beim Start der EM-Qualifikation in Graz (31:28 gegen Estland) musste der längstdienende Handball-Teamspieler erstmals in die Knie gehen. „Ich war zehn Tage in Quarantäne“, erzählt der 34-Jährige. „Die ersten 24 Stunden ist es mir richtig schlecht gegangen. Da lag mein Energielevel gefühlt bei einem Prozent!“