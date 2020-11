Polizei und Cobra zeigen nun verstärkt Präsenz

Mit einem Mehr an Präsenz der Exekutive - u.a. auch des Sondereinsatzkommandos Cobra - will man die Sicherheitslage im ganzen Land festigen. Die Situation nach dem Terroranschlag in Wien werde laufend beurteilt, „aus internationalen Erfahrungen wissen wir, dass wir in einer angespannten Phase kurz nach dem Attentat in Wien leben. Es ist daher Wachsamkeit in allen Bundesländern geboten“, so Innenminister Karl Nehammer.