NBA-Saisonstart am 22. Dezember bestätigt

Wegen der Corona-Pandemie ist die Saison kürzer und umfasst nur 72 statt der üblichen 82 Partien pro Team. Am 18. November kommt es zum Draft, bei dem sich die Klubs die Rechte an neuen Talenten sichern. Die Free Agency, in der Transfers erfolgen können, startet dann zwei Tage später und betrifft auch den Wiener Jakob Pöltl, der am Mittwochvormittag in die USA zu seinem bisherigen Klub nach San Antonio flog.