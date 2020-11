So verlief der Terroreinsatz der WEGA in Wien

„Kollege angeschossen und verletzt“ - den Funkspruch vom Montagabend vor mehr als einer Woche werden die WEGA-Beamten Markus (34) und Christoph (33) wohl ihr ganzes Leben nicht vergessen. Flugs waren die beiden Polizisten in voller Montur und zwei Minuten später am Terror-Tatort in der Wiener Innenstadt. Der Tiroler und der Wiener sind Teil der Medic-Gruppe und haben zusätzlich Ausbildungen als Notfallsanitäter. Mit Helm, der ballistischen Schutzausrüstung, Gewehr, Pistole und dem Rettungsrucksack gleich mal mehr als 30 Kilo extra!