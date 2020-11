Abstand halten unmöglich: Überfüllte Öffis in Graz

Am vergangenen Sonntag sei das Gedränge in den Öffis groß gewesen, Abstand halten unmöglich, kritisiert der Verein Fahrgast. In Zeiten wie diesen ist das fast schon fahrlässig! Zumal der Grund dafür nicht nur das schöne Herbstwetter war, sondern auch der „Lockdown-Fahrplan“, der seit Samstag gilt. Montag bis Samstag nach 20 Uhr und am Sonntag ganztags fahren die Straßenbahnen und Busse in der Murmetropole nur alle 30 Minuten.