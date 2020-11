Dritte Teststraße für Wien beim Austria Center

Nicht unbedingt notwendige OPs abgesagt

„Es ist eine Gesundheitskrise, darum heißt es Krise“, sagte Hacker in der Vorwoche und appellierte an den Zusammenhalt, um diese zu bewältigen. Was die Intensivbetten anbelangt, könne man weitere Kapazitäten freimachen. So seien nicht unbedingt notwendige Operationen abgesagt worden. Man müsse diese Betten freihalten, um Corona-Patienten aufnehmen zu können. Im Frühjahr habe man zudem viel gelernt, vor allem, was die Behandlung betreffe.