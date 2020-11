Wien: Hacker kündigt dritte Corona-Teststraße an

Dass in Wien aktuell „nur“ 43 Prozent der Infektionen nachverfolgt werden könnten, konterte der Politiker im ORF-Report mit dem Hinweis, in manchen westlichen Bundesländern betrage diese Rate lediglich ein Fünftel. Die Frage, warum er so gelassen sein könne, ließ Hacker kalt: „Ich bin gelassen, weil das in meiner Job-Deskription steht, einen hysterischen Gesundheitsstadtrat kann keiner brauchen.“