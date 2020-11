Unheimliche Verletzungsserie bei Schweizer Damen

Für die 26-jährige Chable ist es der vierte Kreuzbandriss der Karriere. Sie denkt bereits an einen Rücktritt: „Es ist ein Alptraum. Vielleicht ist mein Körper nicht fürs Skifahren gemacht.“ Danioth erhielt zum dritten Mal die schlimme Diagnose Kreuzbandriss: „Ich weiß wirklich nicht, was ich mit meinem Leben jetzt anfangen soll. Aber ich hoffe, dass die Sonne bald wieder scheinen wird.“ Zuletzt erwischte es im Training auch Superstar Wendy Holdener, sie erlitt eine Fraktur am rechten Wadenbeinkopf.