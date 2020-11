HSV kassiert in Kiel Last-Minute-Ausgleich

Der Hamburger SV hat in der zweiten deutschen Bundesliga im Finish den Gegentreffer zum 1:1 (1:0) bei Holstein Kiel in Kauf nehmen müssen. Für die Hanseaten traf am Montagabend zunächst Moritz Heyer (43.) per Kopf, der eingewechselte Joshua Mees glich in der ersten Minute der Nachspielzeit aber für die Gastgeber aus.