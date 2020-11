Polcanova beim World Cup in China ausgeschieden

Polcanova verpasste damit ein Duell mit der Weltranglisten-Ersten Chen Meng (China). Polcanova, die aktuelle Nummer 1 Europas, spielt in China noch die ITTF Finals in Zhengzhou, ehe sie zur Champions League der Frauen in die Heimat reist. Die Champions League wird vom 1. bis 8. Dezember in Turnierform in Linz ausgetragen.