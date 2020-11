Meghan: Mit selbst gepflückten Blumen am Friedhof

Prinz Harry hat die britische Tradition, am „Remembrance Day“ einen Kranz für die Gefallenen der Kriege niederzulegen, in die USA verlegt. Nachdem ihm das Königshaus Berichten zufolge nicht erlaubt hat, bei der Zeremonie in London einen Kranz in seinem Namen am Kriegerdenkmal Cenotaph niederlegen zu lassen, besuchte er mit Ehefrau Meghan stattdessen einen Soldatenfriedhof in Los Angeles.