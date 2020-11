Trump könnte noch mehr Öl ins Feuer gießen

Knappe Rennen in den Swing States

In diversen umkämpften Bundesstaaten war Trump zu Beginn der Auszählung teilweise weit vor Biden gelegen. Im Laufe der Auszählung holte der Herausforderer allerdings stark auf und zog sogar am Amtsinhaber vorbei. Zuletzt lag der Fokus des öffentlichen Interesses vor allem auf Arizona, Nevada, Pennsylvania, North Carolina und Nevada.