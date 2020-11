Die wirre Welt des Bankiers

Als der Bankskandal öffentlich wurde, fiel es ihm schwer, das Desaster zu erklären. „Wegen Enttäuschung und Fassungslosigkeit über ihn selbst fehlen ihm die Worte“, ließ sein Anwalt wissen. Bis heute nicht nachvollziehbar ist Puchers Umgang mit Geld. Wie nun bekannt wurde, soll der Finanzjongleur immer wieder sehr hohe Beträge in bar eingesteckt gehabt haben. Hat er etwa sein Sakko in einem Lokal hängen lassen, so entdeckte der Finder in einer Tasche 20.000 €. Solche Momente sollen keine Seltenheit gewesen sein, wie Insider berichten. Pucher soll oft nicht einmal gewusst haben, wie viele Tausende Euro er in seinem Sakko hatte.