Commerzialbank-Skandal: Wirbel um neue Assistentin

Am Donnerstag sind im U-Ausschuss in Eisenstadt die Einvernahmen der ersten Zeugen geplant. Geladen sind neben Finanzminister Gernot Blümel die beiden Hauptbeschuldigten, Ex-Bankchef Martin Pucher und seine Vorstandskollegin Franziska Klikovits sowie zwei Whistleblower. Einer der Letztgenannten hatte die Behörden bereits 2015 vor dem Millionen-Betrug gewarnt. Wegen des Terroranschlags in Wien fordert die ÖVP Burgenland eine Verschiebung der Sitzung: Dreitägige Staatstrauer sei zu respektieren, wird erklärt.