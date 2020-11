LIVE: Schafft es Werder gegen Köln in die Top-5?

In der Vorsaison nur knapp via Relegation dem Abstieg entronnen, hofft man beim SV Werder Bremen nun wieder auf bessere Zeiten. Nach sechs Runden in der neuen Spielzeit schaut es damit gar nicht einmal schlecht aus, liegt man doch mit neun Zählern genau im Tabellenmittelfeld, auf Platz 9. Damit nicht genug, könnte man nach dem heutigen Heimspiel gegen den Vorletzten 1. FC Köln in die Top-5 vorgerückt sein - dafür müsste halt ein Sieg her. Ob der gelingt? Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel!