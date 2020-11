Justiz bekam keinen Hinweis auf Munitionskauf

Bei den heimischen Justizbehörden sei kein Hinweis über den versuchten Munitionskauf des 20-jährigen Wien-Attentäters in der Slowakei eingegangen, wie die Leiterin der Sektion Einzelstrafsachen im Justizministerium am Mittwoch erklärte. Und: Hätte man darüber eine Meldung erhalten, wäre das ein Grund gewesen, den Mann wieder in Haft zu nehmen, so Barbara Göth-Flemmich.