Wiener Sport-Club ist Abbruch-„Herbstmeister“

Zwei Spiele hat es in der elften Runde der 3. Liga am letzten Wochenende gegeben. Während sich die Admira Juniors in letzter Sekunde beim FC Marchfeld Mannsdorf einen Punkt sicherten, konnte das Team Wiener Linien einen ungefährdeten 4:0-Sieg über Wiener Viktoria einfahren. Bei uns im Studio war Wiener Sport-Club-Coach Robert Weinstabl zu Gast. Er holte sich mit seinem Team den „Abbruch-Herbstmeistertitel“. Hier noch einmal die Sendung der 3. Liga in voller Länge (siehe Video).