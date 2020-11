Coronavirus: 4956 Neuinfektionen in Österreich

Die meisten Corona-Fälle wurden am Sonntag mit 1198 Neuinfektionen in Oberösterreich vermeldet. In Wien waren es 871 neue Corona-Fälle, in Niederösterreich 734, in der Steiermark 528, in Tirol 474, in Vorarlberg 474, in Salzburg 349, in Kärnten 244 und im Burgenland 160.