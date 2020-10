Mourinho sauer: „Es gibt nur einen Schuldigen“

Startrainer Jose Mourinho von Tottenham Hotspur hat sich nach dem 0:1 in der Europa League bei Antwerpen aufgebracht, aber auch selbstkritisch gezeigt. „Schlechte Leistungen verdienen schlechte Resultate. Ich hoffe, jeder im Bus ist so verärgert wie ich. Morgen 11 Uhr Training“, postete der Portugiese nach der schwachen Vorstellung der Engländer in der LASK-Gruppe am Donnerstagabend auf Instagram. Die favorisierten Spurs hatten sich in Belgien schwach präsentiert. Mourinho sparte aber auch nicht mit Selbstkritik. „Ich habe die Startaufstellung gewählt. Es gibt nur einen Schuldigen. Ich bin der Boss, und es liegt in meiner Verantwortung, wer spielt“, sagte „The Special One“ vor Journalisten.