Gasser, Reichelt: Neue Schlitten für die ÖSV-Stars

Am Freitag übernahmen 20 ÖSV-Athletinnen und -Athleten in Salzburg unter strenger Berücksichtigung der COVID-Auflagen ihre neuen Dienstwagen. „Die Überlegenheit des quattro Antriebs bringt die ÖSV-Stars somit auch weiterhin abseits der Piste und unabhängig der Witterungsverhältnisse sportlich ins Ziel“, heißt es in einer PR-Aussendung in perfektem Marketing-Deutsch. Die seit 2010 bestehende Partnerschaft zwischen dem ÖSV und Audi wird also fortgesetzt.