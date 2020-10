„Ein Monster!“ Tyson (54) fit für Comeback-Kampf

Bereit für das große Comeback! Am 28. November kämpft Mike Tyson gegen Roy Jones Junior für den guten Zweck. Und der ehemalige Schwergewichtsweltmeister scheint schon richtig gut in Form zu sein. Mit 54 Jahren zeigt sich „Iron Mike“ fast so fit wie früher und mit einem Körper vollgepackt mit stahlharten Muskeln. „Ein Monster“, meint ein User.