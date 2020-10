LIVE: Davidovich-Fokina gegen US-Boy Steve Johnson

Davidovich-Fokina klettert in der Weltrangliste immer höher. Er ist derzeit 64., sein Gegner, der Mann mit dem Schnurrbart, Steve Johnson steht auf Platz 71. Davidovich-Fokina steigert sich von Spiel zu Spiel in Köln. Kein Wunder, dass er in der Vorwoche unseren Dennis Novak in einem dramatischen Spiel bezwang und erst gegen den späteren Sieger Alexander Zverev im Halbfinale verlor.