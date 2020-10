Corona-Krise führt zur Rückkehr des Bankraubs

Der jüngste Coup in Österreich: Ein Duo stürmte (mittlerweile unauffällig) mit Schutzmasken in die Filiale eines Geldinstitutes in der Bundeshauptstadt. Wie teils berichtet, stieg ein Polizeihubschrauber auf, die Alarmabteilung WEGA rückte aus. Wenig später „fischte“ der Elite-Trupp Cobra vier Verdächtige aus einem Auto. Zwei Österreicher mit Migrationshintergrund und zwei Ausländer. Mit im Gepäck: Eine Pistole. Wie die „Krone“ erfuhr, könnten die Männer zu einem mehrköpfigen Netzwerk gehören, das sich auf Banküberfälle in ganz Österreich spezialisiert hat.