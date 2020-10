WHO rechnet mit Impfstart Mitte 2021

„We Are Family“-Kampagne der WHO

Die WHO startet nach Angaben von Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus eine neue, dieses Mal durchaus fröhlich-musikalische Kampagne gegen die Pandemie. Dabei werde der Ohrwurm „We Are Family“ der US-Gesangsgruppe Sister Sledge im Mittelpunkt stehen. Sie sei darüber sehr bewegt, sagte Kim Sledge, eine der singenden Schwestern.