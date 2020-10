Stätte der Kärntner Einheit wurde verwüstet

Ich verurteile diesen Vandalenakt auf das Schärfste, nicht nur als Landeshauptmann, sondern auch als Mensch, denn das ist ein Zeichen für Radikalismus und in diesem Fall auch von maßloser Dummheit, teilt Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser in einer Aussendung mit. Die Stätte der Kärntner Einheit in Klagenfurt wurde vermutlich in der Nacht auf Sonntag verwüstet. Die Polizei ermittelt.