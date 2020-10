Zverev in Köln gegen Verdasco oder Murray

Altmaier gegen Qualifikanten

Altmaier, der sich mit seinem Erfolgslauf in Paris in der Weltrangliste von Position 186 auf Platz 122 verbessern wird, bekommt es in der ersten Runde mit einem Qualifikanten zu tun. „Ich werde gegen einen spielen, der schon zwei Spiele gewonnen hat. Da muss ich sehr fokussiert sein. In diesem starken Feld gibt es aber ohnehin keine einfachen Matches“, betonte der 22-jährige Altmaier. Der Hamburger Mischa Zverev (ATP-265), der ebenso wie Altmaier dank einer Wildcard im 28er-Hauptfeld des mit 325.610 Euro dotierten ATP-250-Turniers mit dabei ist, bekam den Australier John Millman (ATP-43) als Erstrundengegner zugelost. Der als Nummer sieben gesetzte Warsteiner Jan-Lennard Struff (ATP-32) spielt in seinem Auftaktmatch gegen den Schweden Mikael Ymer (ATP-80).