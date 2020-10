Umstrittenes „Worms Rumble“ startet in die Beta

Selten war ein neuer Teil der „Worms“-Reihe so umstritten wie „Worms Rumble“, der das Spielkonzept grundlegend über den Haufen wirft und statt Rundentaktik- Echtzeitkämpfe bieten will. Den Skeptikern will Team17 ab 6. November mit einem öffentlichen Betatest den Wind aus den Segeln nehmen. Die Beta kann sowohl am PC als auch der PS4 gespielt werden, die finale Version von „Worms Rumble“ soll dann im Dezember folgen.