Hartberg: Mit Chabbi steht ein Stürmer vor der Tür

Nach dem geglückten Deal mit U21-Teamspieler Sascha Horvath am letzten Transfertag ist Hartberg im Angriff nun wohl doch noch fündig geworden. Der zuletzt vereinslose Seifedin Chabbi könnte sein Comeback in der Steiermark feiern. Der Transfer in die Oststeiermark zum TSV soll kurz bevorstehen.