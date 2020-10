Hacker erscheint nun doch persönlich im Krisenstab

In der Sitzung der Landesgesundheitsreferenten mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) habe sich am Donnerstagnachmittag gezeigt, dass sich - durch die Umstellung des Dashboards des Bundes ­- in fast allen Bundesländern Unterschiede in den täglichen Meldungen der positiven Befunde ergeben haben, wie Hacker in seiner Aussendung anmerkt. Es konnte demnach in dieser Sitzung nicht geklärt werden, „ob diese Unterschiede regionaler Werte auf Mehrfacherfassungen zurückzuführen sind oder ob sie dadurch entstanden sind, dass die Auswertungen zu unterschiedlichen Tageszeitpunkten erfolgen“, so der Gesundheitsstadtrat.