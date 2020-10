Muhammad Ikram: Ohne Arme Richtung Snooker-Olymp

Snooker in Pakistan wichtig

Snooker spielt in der britisch-indischen Tradition von Pakistan eine große Rolle. Im Lokal, wo alles angefangen hatte, in Samundri, verlangt man von Muhammad kein Geld fürs Spielen. „Nein, wir zahlen ihm sogar dafür, wenn er mit uns spielt“, sagt der Lokalbesitzer Muhammad Nadeem über seinen inzwischen „weltberühmten“ Gast.