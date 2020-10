3 Einsätze, 2 Tore: Baumgartner glänzt neuerlich!

Der Sieg über Griechenland sei zwar „nur in einem Freundschaftsspiel“ gelungen, „aber letztlich spielen alle für ihr Heimatland. Jeder ist stolz, wenn er den Adler auf der Brust trägt. Dementsprechend wollen wir jedes Spiel gewinnen“, erklärte Ilsanker. Die nächsten Gelegenheiten dazu bieten sich jeweils in der Nations League am Sonntag in Nordirland und am Mittwoch in Rumänien.