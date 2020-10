ÖFB-Noten: Einer ragte heraus, drei Kicker schwach

Griechische Tragödie abgewendet! Österreichs Legionärself hat am Mittwochabend erst im Finish ins schwache Spiel gefunden und ein 0:1 in drei Minuten in ein 2:1 gedreht. Während Christoph Baumgartner glänzte, lieferten drei Teamkollegen eine schwache Leistung ab. Das österreichische Nationalteam unter der Lupe von „Krone“-Reporter Conny Lenz.