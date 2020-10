ÖRV-Team bei Heim-WM in Mixed-Staffel auf 6. Platz

Ohne die erkrankte Laura Stigger hat das ÖRV-Team am Mittwoch zum Auftakt im Mountainbike-WM in Saalfelden/Leogang in der Mixed-Staffel den sechsten Platz belegt. Das jüngste Sextett des Feldes mit Maximilian Foidl, Mario Bair, Lukas Hatz, Corinna Druml, Mona Mitterwallner und Cornelia Holland stellte beim Sieg von Frankreich vor Italien und der Schweiz mit 3:58 Minuten Rückstand das bisher beste ÖRV-Abschneiden in diesem nicht-olympischen Bewerb aus dem Jahr 2013 ein.