Wie helfen Sie Wiens Mindestpensionisten?

Dominik Nepp (FPÖ):

Hoffentlich durch meine politische Arbeit und meinen persönlichen Einsatz in dieser Frage. Es macht mich wirklich betroffen und geradezu zornig, dass Rot und Grün zugewanderten Ausländern von der ersten Stunde an Geld- und Sozialgeschenke machen, während Zehntausende Pensionisten, die Zeit ihres Lebens zu unserer Gesellschaft beigetragen haben, an oder unter der Armutsgrenze leben müssen. Das ist eine Schande für das angeblich so soziale „Rote Wien“ und ein Verrat der Ludwig-SPÖ an einer Generation, die diese Stadt mit Fleiß und Liebe aufgebaut hat. In unserem Programm steht daher eine deutliche Anhebung der Mindestpensionen für Wiener bei gleichzeitig drastischer Kürzung der Sozialleistungen an Nicht-Staatsbürger.