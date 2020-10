Trump winkt plötzlich vor Krankenhaus aus Auto

Der mit dem Coronavirus infizierte US-Präsident Donald Trump hat seinen Anhängern am Sonntagabend außerhalb des Krankenhauses einen Überraschungsbesuch abgestattet. Aus einem schwarzen SUV heraus winkte Trump seinen Fans in Bethesda nördlich von Washington zu, wie auf einigen Web-Videos zu sehen ist. In einem weiteren Video (unten) gab der streitbare Präsident schließlich zu, viel über das Coronavirus bzw. Covid-19 gelernt zu haben. Er würde es jetzt verstehen.