Kampfansage! Hoeneß will die Bayern ärgern

Am Sonntag stellt Sebastian Hoeneß auch den Familienfrieden für 90 Minuten hinten an. Denn sein berühmter Onkel Uli soll als Ehrenpräsident des FC Bayern keinen Grund zum Jubeln haben, wenn die TSG Hoffenheim den Rekordmeister empfängt - deshalb schickte der Trainer der Kraichgauer gleich eine Kampfansage an seine alte Münchner Liebe.