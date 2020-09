Corona-Elefant, der Gutes für Familien tut

Hilfe für Familien

Einige Firmen in der Region setzen bereits auf „Babelo“. Silvia Gschößer vom Mari Pop Hotel in Ried im Zillertal und Martin Schwaighofer, Sportartikelhändler in Brixlegg, sind sich einig: „Der Babyelefant kommuniziert den Mindestabstand nett und effektiv.“ Am wichtigsten aber: Mit jedem „Babelo“-Kauf unterstützt man mit 50 Euro heimische Familien, die durch Corona in Not geraten sind. „Mit dem Roten Kreuz sorgen wir dafür, dass jeder einzelne Euro ankommt“, verspricht Cubic-Eigentümer Peter Schiestl. Weitere Informationen unter www.cubic.co.at