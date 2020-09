Gesundheitsminister rät Deutschen vom Skiurlaub ab

Sichere Wintersaison: „Skivergnügen ja, aber ohne Après-Ski“

„Finca-Urlaub ist in keiner Weise gefährlicher als eine S-Bahn-Fahrt in Berlin“, so Fiebig weiter. Und Reisen per se sei es auch nicht - vorausgesetzt, die Menschen hielten sich an die Corona-Regeln. Für eine sichere Wintersaison stellte die türkis-grüne Regierung am Donnerstag die neuen Regeln vor. Die Kurzzusammenfassung: Après-Ski, so wie es viele Touristen kennen und schätzen, wird es heuer nicht geben. „Skivergnügen ja, aber ohne Après-Ski“, beschreibt es Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Das soll die Infektionszahlen niedrig halten und vor allem auch Arbeitsplätze sichern.