Corona-Ampel: Vier weitere steirische Bezirke Gelb

Die Corona-Kommission hat in ihrer Sitzung am Donnerstagnachmittag die Ampel wieder geschalten, wie die APA berichtet. In der Steiermark sind nun sieben Bezirke Gelb: Deutschlandsberg, Graz-Stadt, Graz-Umgebung, Hartberg-Fürstenfeld, Leibnitz, Liezen, Murau. Das bedeutet, dass in diesen Regionen ein mittleres Risiko herrscht.