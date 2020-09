Eine versaute Wintersaison steht vor der Tür

Spahns Aufruf für Wirte-Sprecher „verrückt“

„Verrückt“ nennt Wirte-Sprecher Mario Pulker den Aufruf Spahns an seine Landsleute. Zum Wunsch der hiesigen Politik an die Österreicher, den Sommerurlaub am See statt an der Adria zu verbringen, sieht er wenig Parallelen: „Schließlich gibt es zum Skiurlaub in Österreich in Deutschland kaum Alternativen.“