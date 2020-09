Coronavirus: Zahl der Spitalspatienten steigt an

In der Bundeshauptstadt wurden binnen 24 Stunden 205 Neuinfektionen registriert. Nach Wien gab es die meisten neuen Fälle in der Steiermark und Oberösterreich, hier waren es jeweils 86. In Niederösterreich wurden 85, in Salzburg 77, in Tirol 54, in Vorarlberg 27, im Burgenland 14 und in Kärnten elf Neuinfektionen vermeldet.