Razzia! Polizei durchsucht Hotelzimmer von Rad-Ass

Die französische Polizei hat während der Tour de France am vergangenen Mittwoch Hotelzimmer der Mannschaft Arkea-Samsic des kolumbianischen Radstars Nairo Quintana durchsucht. Das berichtete die Zeitung „Le Journal du Dimanche“. Team-Manager Emmanuel Hubert bestätigte gegenüber der L‘Equipe die Durchsuchung in der Unterkunft in Les Allues in der Nähe von Meribel, Details gab er aber keine preis.