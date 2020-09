Rossi: „Diese WM ist heuer wirklich verrückt!“

Nicht nur Motorrad-Superstar Valentino Rossi schüttelt vorzweitem Heimrennen in Misano über die Saison den Kopf. Gibt es am Sonntag den nächsten Premierensieger in der Motorrad-Königsklasse? Die Vorzeichen stehen gut, denn im ersten Training in Misano waren gleich sechs Fahrer in den Top 10, die noch kein MotoGP-Rennen gewonnen haben. Das ist aber nur ein Fakt, über den selbst Superstar Vale Rossi den Kopf schüttelt.